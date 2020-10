Belen Rodriguez: il primo bacio social con Antonino

Condividi

Foto Instagram @belenrodriguezreal

La (nuova) dolce vita di Belen Rodriguez: la showgirl ha condiviso su Instagram una serata romantica insieme al fidanzato Antonino Spinalbese in giro per Roma, dove è impegnata con il programma Tú Sí Que Vales. Brindisi a cena, poi passeggiata per le vie di Roma, corsa a due in monopattino e infine l'ombra di un bacio, il primo bacio social della neocoppia.