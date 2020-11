Belen: la dedica al suo Santi

Condividi

"Tu cammina, cresci, vai in alto. Mi troverai eternamente dietro di te a sorvegliare i tuoi passi.... #B": questa la romantica dedica di Belen Rodriguez per il figlio Santiago, 7 anni. Dopo aver condiviso i giochi domenicali tra madre e figlio, Belen ha pubblicato una foto del suo "Santi", come lo chiama lei, con lo zaino in spalla intento ad andare a scuola.



Intanto l'amore di Belen per il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese cresce sempre di più tanto che ormai i due mostrano la loro relazione anche su Instagram: "Me gusta", e "Mio", ha scritto Belen Rodriguez nelle ultime foto con lui. Hairstylist di professione, Antonino sta seguendo la sua passione di fotografo, tanto da essere diventato anche il fotografo personale di Belen (è anche l'autore di un servizio della showgirl per Vogue Thailandia).