Beatrice Valli: "Mia figlia Azzurra sta male"

La stessain dolce attesa di Azzurraaveva raccontato le difficoltà legate alla sua terza gravidanza: "Questa gravidanza è la più impegnativa delle tre. Sono stata molto male, ho avuto un problema alle ovaie molto grosso, poi a Los Angeles ho avuto un’infezione importante all’intestino, ho dovuto sottopormi a".​La scorsaestate, dopo il parto, l'influencer aveva ricevuto anche pesanti critiche da alcuni haters che l’avevano giudicata "", alle quali l’influencer aveva prontamente risposto su Instagram: "I vostri commenti non sono né carini, né rispettosi verso qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto. A ogni gravidanza il corpo cambia sempre di più, e ci mette di più a recuperare la forma pre-gravidanza. Inoltre sto allattando e mi sto godendo questo momento, senza fretta di tornare in forma".La modella, prossima con la famiglia a un nuovo trasloco e poi alle nozze rimandate causa Covid , è mamma di, 8 anni, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi,, 2 anni, e, 6 mesi. Beatrice non ha mai nascosto che sin da bambina ha dovuto affrontare alcuni"Una volta mi venivano gli attacchi di panico, oggi mi vengono disturbi di volta in volta diversi, e di solito capita in vacanza, come mi era successo a Los Angeles".