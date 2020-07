Con un video in bianco e nero di un tuffo in piscina,, si difende dalle cattiverie dei follower pubblicando su Instagram un suo inno personale alla maternità e alleper donare la vita: "Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio., proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E noi tutte siamo coraggiose, perché".Il video social dell'influencer, che che il 13 maggio scorso ha dato alla luce la sua terza figlia, Azzurra , è arrivto dopo alcuni insulti dei suoi haters per il suo aspetto fisico . "verso qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto", aveva già detto Beatrice in alcune Storie social (nel video sotto)."A ogni gravidanza il corpo cambia sempre di più e ci mette di più a receupare la forma pre-gravidanza. Inoltre, senza fretta di tornare in forma", dice l'influencer che, dopo Alessandro (nato da una precedente relazione con Nicolas Bovi), ha avuto due figlie con Marco Fantini;, 2 anni, e, 2 mesi."Il mio corpo tornerà come prima quando vorrà lui. Le vostre cattiverie non mi interessano, io continuerò a mostrarmi sempre per quella che sono".