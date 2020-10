Foto Instagram @vallibeatrice

Beatrice Valli, 25 anni, e Marco Fantini, 29, dovevano sposarsi il 27 settembre ma hanno deciso di rimandare le nozze a causa del coronavirus : "Volevo aspettare fino all’ultimo per rinviare defivinitivamente le nozze, ma non c’è stata scelta. Avremo tempo di festeggiare in un secondo momento il nostro matrimonio, che sono certa sarà carico di emozioni uniche. Allora potremo festeggiare davvero senza aver limiti e vivendo appieno quel giorno (...) Per rispetto di quest’anno. Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi ma saranno 3".