Barbara D'Urso e "gli unici amori della mia vita"

"L’unico vero amore. Punto! #gliamoridellamiavita #persempre #viamo #nostalgia #colcuore": questa la dedica di Barbara D'Urso per i due figli, Giammauro ed Emanuele, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Oggi trentenni, i due figli sono nati dall'amore di Barbara D'Urso con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993.



"Qualunque momento in cui riesco a stare con i miei figli è un bel momento", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo (nel video sotto). "Però con loro ho un patto: mi hanno fatto promettere di non parlare mai di loro, perché sono molto discreti e hanno fatto tanti sacrifici per affrancarsi da noi genitori e fare i loro lavori".