Barack Obama: "Ho vissuto tensioni con mia moglie Michelle"

di recente aveva voluto omaggiare il marito con un post su Instagram per l’uscita della sua nuova autobiografia: "Non vedo l'ora che la leggiate tutti. Sono passati due anni da quando è uscita la mia biografia Becoming e non potrei essere più grata per le storie che le persone di tutto il mondo hanno condiviso con me. Questa è stata la parte più gratificante".Michelle ha parlato del legame con il marito in molte occasioni. Lo sorso settembre, nel corso di una puntata del suo podcast, l’ex first lady aveva raccontato: ", ma non ho mai pensato di mollare tutto.. E se avessi rinunciato, se mi fossi allontanata in quei tempi difficili, allora mi sarei persa tutta la bellezza del nostro rapporto". Nel, in un'intervista a Elle, Michelle aveva rivelato: "Io e mio marito abbiamo affrontato una. Ci vai perché pensi che il consulente ti aiuterà a sostenere la tua causa contro l'altra persona. Ecco, la consulenza non era affatto quella. Ho dovuto esplorare la mia idea di felicità. Quello che mi colpì era che. Ma avevo bisogno anche di capire come costruire la mia vita in un modo che funzionasse in primis per me".si sono conosciuti neldurante un pranzo di lavoro. In un’intervista a ABC News l’ex first lady aveva raccontato: "All’inizio non ero interessata a lui, ma poi mi ha colpito il suo essere diretto, ho capito che non stava giocando. Dopo il primo bacio ho compreso che eravamo una coppia;".è arrivato nell'ottobre del, coronato dalla nascita delle loro due figlie,di recente ha voluto ricordare proprio quel giorno speciale con uno scatto delle nozze su Instagram, scrivendo: "Una relazione può essere una delle parti fondamentali della nostra identità, può portarci tanta gioia, dare senso e supporto a ogni singolo giorno. Ma una cosa è certa: ci vuole anche molto lavoro, tanta onestà, con noi stessi e con i nostri partner. Questa è una cosa che ho imparato".