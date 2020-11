Aurora Ramazzotti: "Il Covid mi ha colpita anche mentalmente"

Foto Instagram @therealauroragram

Dopo aver annunciato di avere il Covid-19 , Aurora Ramazzotti torna su Instagram con una bella notizia: il Covid è passato, ma non senza lasciare tracce. "Sto vivendo questo lockdown male rispetto all'ultima volta, forse perché ho avuto il Covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio.e mentalmente", ha detto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, 23 anni."Se non mi vedete così presente è per via di quello, ma ci sto lavorando. Sono, ho paura di non riuscirci". E, infine, ha concluso mandando un messaggio postivo: "Non bisogna avere paura invece. Bisogna darsi tregua, darsi il tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti molto meglio".Isolato (e contagiato) insieme a lei c'è anche il. Il loro primo lockdown era stato molto diverso: la coppia, infatti, si era trasferita a vivere con la famiglia della madre - insieme a Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste e l'amica Sara Daniele