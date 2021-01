Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza: “Mi hai cambiato la vita”

“Auguri amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno”. Così si conclude il lungo post di Instagram chededica al fidanzatonel giorno del suo compleanno.La coppia sta insieme da quattro anni e Aurora racconta nel post l’inizio del loro amore: “Verificato Era il 2017, era gennaio. Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci. Io impigliata nelle mie abitudini, spiazzata dalla tua forte volontà, forse già allora mi domandavo come potessi aver scelto proprio me. Era il tuo compleanno e, con la leggerezza che di quei tempi mi caratterizzava, mi abbandonai al tuo invito senza sapere cosa realmente mi aspettasse”.Aurora ricorda, dato che il ragazzo studiava a Londra, ma anche la determinazione di entrambi a far funzionare la storia: “Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello, fatto di distanza e di quell’amore che fino ad allora avevo solo potuto sognare leggendo un libro”.I due al momentoinsieme alla loro gatta Kida. Goffredo Cerza, he si è laureato in ingegneria a Londra, a causa della pandemia aveva deciso di trasferirsi in Italia per trascorrere il lockdown con la famiglia allargata di Aurora , Aurora Ramazzotti aveva parlato del suo amore per il compagno: "Goffredo, oltre che bellissimo, è una persona incredibile. Sono caduta tra le sue braccia senza accorgermene. Dopo soli tre giorni di fidanzamento lo avevo presentato a tutta la mia famiglia. I miei fratelli lo adorano, e mamma Michelle con lui è fantastica, la suocera che tutti vorrebbero!". Rivediamola qui sotto