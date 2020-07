Condividi

Aurora Ramazzotti, 23 anni, vuole dare un esempio e rompere lo stereotipo di bellezza creato dai filtri Instagram. E lo fa in modo coraggioso: postando nel suo account un suo ritratto al naturale, senza trucco e senza fitlri, con i brufoli in vista.



"Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita a una piattaforma dove essere 'umani' spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. (...) non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più".