SOCIAL Aurora Ramazzotti e l'acne: "Non mi fa godere dei miei anni migliori" La conduttrice torna a mostrare la sua acne su Instagram e spiega: "Ci vuole pazienza, è un percorso di alti e bassi, un'altalena di emozioni contrastanti"

Foto Instagram @therealauroragram Aurora Ramazzotti, 23 anni, torna a mostrare su Instagram la sua pelle al naturale, senza trucco e senza fiiltri, per mostrare l'evoluzione della sua acne. "Vi aggiorno visto che a volte qualcuno mi chiede come va. Certi giorni fanno male e sono ingestibili, mentre altri quasi me ne dimentico. Certi giorni la pelle sembra stia per guarire e altri si infiamma come mai. Certi giorni ripeto: 'Bisogna avere pazienza' come un mantra, altri proprio non ci riesco. Un’altalena di emozioni contrastanti, di soddisfazioni e delusioni", scrive la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostrando alcune foto del suo viso con più o meno brufoli.



E prosegue: "A volte vedo nero e penso che i migliori anni della mia vita (o meglio della mia pelle) non me li stia godendo e fatico a vedere con chiarezza la guarigione (...) Ho paura di non sentirmi privilegiata abbastanza nel fiore dei miei vent’anni quando invece dovrei. La nostra pelle ci parla laddove non siamo in grado di capire noi stessi. A tutti quelli che vivono la stessa cosa e anche peggio dico non smettete di cercare qualcuno che sappia decifrare la lingua della pelle. Non vi affidate a quello che leggete online o sui social. E buona fortuna", scrive l'influencer e conduttrice.

Foto Instagram @therealauroragram Quest'estate per la prima volta Aurora Ramazzotti aveva deciso di mostrare la sua pelle al naturale su Instagram: "Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita a una piattaforma dove essere 'umani' spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. (...) non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono (...) sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella".

Tra le nuove voci dell'emittente radiofonica Rtl 102.5, Aurora Ramazzotti con questo messaggio si era guadagnata subito il sostegno e l'orgoglio dei genitori: "La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta... ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà... e tu la stai affrontando come va affrontata....come un passaggio nella tua vita che si risolverà...Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima amore mio... sei bellissima dentro e fuori non ce n’è!!!!", le aveva risposto Michelle Hunziker.

"I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente e per me la cosa più importante è sempre stata vederli felici", aveva raccontato Aurora Ramazzotti a Verissimo parlando della sua infanzia e delle nuove famiglie che si sono ricreate i genitori. Riguarda la sua intervista nel video qui sotto.

22 ottobre 2020