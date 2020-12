"Cinque anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me: grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!".festeggia il quinto compleanno della figlia Luna, nata il 2 dicembre 2015, e pubblica su Instagram una foto di allora, la prima che la ritrare per la prima volta insieme alla figlia e al compagno Raoul Bova."Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura", scrive ancora nel post, rivolgendosi all'attore. Raoul e Rocío si sono conosciuti nel 2013 sul set di Immaturi - Il viaggio, nell'anno in cui l'attore, che oggi ha 49 anni, si è separato dall'ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi, Alessandro Leon, 20 anni, e Francesco, 19. "Capire che lo stare insieme ci bastava è stato molto bello", racconta la 32enne attrice di origini spagnole, riferendosi al periodo di lockdown trascorso insieme.: Luna e Alma, quasi 2 anni. Nell'intervista qui sotto, l'attore romano parla anche del rapporto tra i figli.