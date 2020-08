Auguri a Pierfrancesco Favino, il trasformista del cinema italiano

Da sinistra: Pierfrancesco Favino in "Hammamet", "il Traditore" e "Gino Bartali - L'intramontabile"

Nel 2019 Pierfrancesco Favino si trasforma, questa volta per il grande schermo, nel boss dei due mondi, primo grande collaboratore di giustizia ex affiliato di Cosa nostra, per i quali rimase sempre, titolo del film. Nei suoi panni, Favino cambia postura, atteggiamento e: "La voce è importantissima per caratterizzare un personaggio: pensa quando al citofono diciamo 'sono io' e veniamo riconosciuti", ha spiegato l'attore a Verissimo.Infine inFavino racconta la storia dell'ultimo periodo di vita diin esilio in Tunisia: "Penso sia un film su un re che ha perso il suo trono e che dal grandissimo potere che aveva si rende conto pian piano che la morte e la malattia esistono anche per lui", racconta a Verissimo l'attore che per diventare Craxi ci ha messo "4/5 mesi di lavoro e: nessuno sul set mi vedeva con la mia vera faccia a parte i truccatori".