Auguri a Kasia Smutniak, icona della bellezza positiva

Modella e attrice di origni polacche, nata a Piła nel 1979 e naturalizzata italiana,. Oltre che per la televisione, Kasia lavora da anni per il cinema, scelta da registi come Ferzan Özpetek, Riccardo Milani, Paolo Genovese, Paolo Sorrentino e i fratelli Taviani.In Italia dal 1998, nel 2011per la promozione sociale in Nepal in memoria di Pietro Taricone, concorrente del primo Grande Fratello ed ex fidanzato dell'attrice, morto in un incidente con il paracadute. Sposata con Domenico Procacci da un anno, nell'agosto 2019 condivide su Instagram una foto in cui è visibile, accompagnata da un messaggio che è un invito ad accettarsi, a capire la propria bellezza e la propria unicità: "Crescendo, ho imparato anche un'altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi sei anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono".