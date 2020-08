Auguri a Jennifer Lawrence, l'anti-diva di successo

Condividi

A soli 30 anni, che compie il 15 agosto, Jennifer Lawrence ha ottenuto quattro candidature e vinto un Oscar come Miglior attrice, tre Golden Globe e un Bafta, oltre anumerosi riconoscimenti e altri premi internazionali per le sue interpretazioni convincenti. Nonostante fama e successo, l'attrice nata a Louisville, nel Kentucky, nel 1990, rimane una anti-diva, facendo innamorare il pubblico con i suoi atteggiamenti spiritosi e genuini.



Prima di diventare celebre grazie all’interpretazione di Katniss Everdeen in Hunger Games e Mystica in X-Men, Jennifer Lawrence aveva già vinto il Premio Marcello Mastroianni alla 65esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, a 18 anni, per Il confine della solitudine - The Burning Plain di Guillermo Arriaga. A 23 anni vince, dopo esser già stata candidata due anni prima, l’Oscar come migliore attrice protagonista per il ruolo interpretato ne Il lato positivo, mentre l’anno dopo per American Hustle ottiene un Golden Globe e un Bafta. Il 19 ottobre 2019 si sposa con Cooke Maroney, gallerista di New York, dopo una relazione di un anno e mezzo.



Nel video qui in alto, ripercorriamo la sua carriera, dai successi sul set all'impegno per il sociale.