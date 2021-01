Ashley Tisdale, la foto del pancione

Condividi

Ashley Tisdale , ex stellina Disney, 35 anni, incinta della sua prima figlia dal marito Christopher French , sposato nel 2014, ha condiviso su Instagram un selfie allo specchio in cui mostra il pancione , invitando le future mamme sue follower a seguire sul suo sito di benessere e lifestyle alcuni consigli per prepararsi al parto forniti dall'esperta che sta supportando l'attrice nella sua prima gravidanza: "Oggi su Frenshe Lori Bregman spiega come vivere con più forza l'esperienza del parto in ospedale". Tanti i commenti al post dell'attrice con gli auguri e i complimenti di amici e colleghe, come Lea Michele e Ashlee Simpson.

, diventata famosa interpretando Maddie in Zack e Cody al Grand Hotel e poi Sharpay Evans in High School Musical,della suadal musicista. L'annuncio della gravidanza dell'attrice era arrivato lo scorso settembre, con teneri scatti su Instagram, e aveva fatto esultare le sue colleghe, ex stelline Disney, a partire da Vanessa Hudgens. "Sono così felice per voi", aveva commentato l'attrice. Non erano mancate le congratulazioni di altre star amiche dell'attrice come Haylie Duff, Emma Roberts, Kaley Cuoco e Sarah Michelle Gellar.

Poco tempo dopo l'annuncio, Ashley e Christopher avevano svelato il sesso della primogenita, e di recente l’attrice aveva raccontato a People le emozioni del giorno in cui lo aveva scoperto: "Ero ovviamente entusiasta perché volevo una bambina, ma cerco sempre di non avere aspettative, specie in momenti difficili come questi".



Ashley Tisdale, che ha sempre considerato salute e benessere come priorità, anche in gravidanza, ha raccontato al magazine: "Non ho cambiato niente del mio stile di vita, cerco di mangiare in maniera più sana quando posso. Lascio che il mio corpo parli per me, lui sa di cosa ho bisogno. Sono in sintonia con il mio fisico; continuo anche con i miei allenamenti perché penso siano molto utili".