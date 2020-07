Apple come Gwyneth Paltrow e le altre coppie mamme e figlie "gemelle"

Condividi

L'ultimo selfie di Gwyneth Paltrow sembra un gioco di specchi: l'attrice posa con la figlia Apple Martin, 16 anni, rivelando una somiglianza madre-figlia incredibile, a effetto "vedo doppio". "Estate con la mia Apple", scrive l'attrice usando l'emoji di una mela. La figlia dell'attrice e dell'ex marito Chris Martin non è l'unica "figlia d'arte" a essere una copia in piccolo della propria mamma.



Tra le altre coppie di mamme e figlie famose che si somigliano in modo sorprendente, impossibile non citare la top model Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber, 18 anni, che sta seguendo i passi di sua madre diventando una delle modelle di punta degli ultimi anni.