Antonio Banderas, compleanno amaro: "Compio 60 anni e ho il coronavirus"

"Un saluto a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno in quarantena, dopo essere risultato positivo alla malattia Covid-19, causata dal coronavirus". Accanto a una foto in bianco e nero da bambino,pubblica su Instagram un lungo post in cuie ringrazia per l'affetto ricevuto."Vorrei aggiungere che, solo un po' più stanco del solito, e sono fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche", assicura l'attore spagnolo, che si mostra anche propositivo, "approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti, ai quali arrivo carico di voglia ed entusiasmo".Nel gennaio 2017 Banderas ha subito un malore, e in diverse occasioni ha raccontato di come quell'episodio ha cambiato la sua vita, e del gesto della compagna NIcole Kimpel , con la quale ha una relazione dal 2015, che gli salvò la vita.Oggi le sue priorità sono la compagna Nicole, la, 23 anni, ma anche l'che, come aveva dichiarato lui stesso, "amerò per sempre, fino al mio ultimo respiro". Oltre a loro ci sono, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, che l'attore ha cresciuto come fosse figlia sua, e poi il suo primo amore: il teatro.