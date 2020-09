Antonella Elia su Pietro Delle Piane: "Lo amo, ma è in punizione"

Condividi

Ospite a Verissimo Antonella Elia parla del suo rapporto con Pietro Delle Piane, che si è incrinato dopo la partecipazione al reality Temptation Island. "L'ho perdonato ma per ora rimane in punizone: le sue parole mi hanno fatto soffrire, hanno mancato di rispetto a me e a tutte le donne, quindi sto valutando. Lo amo e so che lui mi ama. Si sbaglia, si cambia, quindi vedremo".