Antonella Elia: "Con Pietro Delle Piane è davvero finita"

"Non tornerò mai con Pietro Dalle Piane, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da lui è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili". Antonella Elia, l’irriverente opinionista di Grande Fratello Vip, parla a Verissimo della tormentata storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane, che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie al GF e a Temptation Island.



Sulla loro relazione, durata un paio di anni, la showgirl confessa: "Ora è davvero finita. Era in prova ma non l'ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare". Riguardo al suo ruolo da opinionista del GF Vip, Antonella sorride: "Non pensavo di poter diventare così cattiva, ma facciamo spettacolo: non attacco le persone, ma i personaggi che decidono di esporsi".



"Sono disgustata", dice invece a proposito delle parole rivolte da Filippo Nardi a aria Teresa Ruta, che gli sono valse la squalifica dal reality, "ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.