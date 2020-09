Antonella Elia: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Condividi

Ospite a Verissimo Antonella Elia si racconta senza filtri, a partire dall'infanzia difficile: "Quando mia madre è morta, mio padre mi ha affidato subito a mia nonna, che è stata per me una mamma". A 14 anni poi, a causa di un incidente stradale Antonella Elia perde anche il padre: "Quando finalmente mi ero affezionata a mio padre dopo anni di estraneità, l'ho perso. E mi sono di nuovo vergognata: prima mi vergognano di non avere la mamma, poi mi sono di nuovo vergognata per non avere più nemmeno mio padre".



Amata qaunto odiata confessa: "Il pubblico mi ama, quelli che temo sono i miei colleghi e le loro maldicenze!". Infine, Antonella Elia chiarisce per la prima volta in tv la situazione sentimentale con Pietro Delle Piane, suo fidanzato prima di Temptation Island: "L'ho perdonato ma per ora rimane in punizione: le sue parole mi hanno ferito, me e tutte le donne quindi sto valutando".