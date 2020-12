Antonella Elia: "Difficile stare lontano da Pietro Delle Piane"

Condividi

Dopo la fine dell'amore con Pietro Delle Piane annunciato durante il Grande Fratello Vip, Antonella Elia in una nuova intervista a Diva & Donna torna a parlare del travagliato rapporto con il suo ex (?) fidanzato e rivela: "Devo però dire che in lui ho trovato un bel selvaggio da cui è difficile, anzi impossibile tenere le distanze. La virilità incarnata. Tarzan", confessa.



E continua rivelando quello che cerca in un uomo: "Vorrei vivere nella foresta con Tarzan, in una capanna. Non sopporto gli uomini impostati, gli arricchiti che ostentano. Secondo me, quelli con la cravatta costosa e l’orologione la virilità scarseggia di brutto".



Del resto dello spirito "selvaggio" di Pietro Delle Piane Antonella Elia ne aveva già parlato ospite a Verissimo: "Le sue parole (a Temptation Island Vip, ndr.) mi hanno fatto soffrire, hanno mancato di rispetto a me e a tutte le donne, quindi sto valutando. Lo amo e so che lui mi ama. Si sbaglia, si cambia, quindi vedremo. Lui riesce a suscitare le antipatie più forti, ma sono sicura che mi ami, è semplicemente un selvaggio".