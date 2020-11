Andrea Iannone e la condanna per doping: "Mi hanno strappato il cuore"

Condividi

Andrea Iannone, pilota di MotoGP, 31 anni, è stato condannato dal TAS di Losanna, il Tribunale Arbitrale dello Sport, con una squalifica di 4 anni per doping e ha condiviso tutta la sua amarezza su Instagram: "Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere. Mi hanno strappato il cuore, separandomi dal mio grande amore. Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati".



E conclude: "Di certo non mi arrendo. Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo. Speravo nell'onestà intellettuale e nell'affermazione della giustizia. In questo momento soffro come di più non potrei. Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore. La forza dell'innocenza e soprattutto la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo".