"Quest'estate a Forte dei Marmi abbiamo preso una casa con gli amici, dopo quasi un mese lì, a fine luglio, Giulia mi ha proposto di prenderci una pausa": comincia così il racconto di Andrea Damante a Verissimo sulla fine della relazione con la ex Giulia De Lellis, che ora frequenta un suo amico, Carlo Gussalli Beretta, conosciuto a Forte dei Marmi.



"Ho scoperto di loro pochi giorni fa dai social. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa", confessa Damante. E prosegue: "Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima".



Preso dalla rabbia il deeyaj ha anche cancellato da Instagram tutte le foto che li immortalavano insieme: "Non volevo più vedere foto di lei e me dove c’era anche Carlo". Quando hanno iniziato a frequentarsi? "L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti, a Forte dei Marmi, mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza. A questo punto spero che sia un grande amore".



I Damellis quindi sono al capitolo finale? "Ho anch’io la mia parte di responsabilità che sicuramente ha reso ad oggi questo rapporto più difficile, ma a un certo punto la porta la devi chiudere. Siamo andati oltre".