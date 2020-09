"Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzoe portate un po' di rispetto per questo momento", conclude. La seconda separazione tra Andrea e Giulia risale a un mese fa, quando la stessa De Lellis aveva confermato la crisi : "Stanno cambiando tante cose,e siamo entrambi un po' tristi anche se non lo facciamo vedere", aveva detto.Di recente poi l'influencer ha fatto sapere di essersi trasferita in una nuova casa, interrompendo così la convivenza con Andrea Damante. Tornati insieme a inizio 2020 dopo 2 anni lontani, il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea è durato pochi mesi.La loro storia era iniziata nel 2016 e la prima volta era finita, come aveva raccontato Giulia De Lellis nel suo libro, per l'infedeltà del deejay. "Io e Giulia ci siamo lasciati perché litigavamo sempre, il tradimento è venuto dopo", aveva replicato lui a Verissimo.