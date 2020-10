Condividi

Il ritorno di fiamma era stato "bellissimo e potentissimo", poi la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita di nuovo: "Tutto è cambiato quando quest'estate abbiamo preso una casa a Forte dei Marmi, insieme ad altri amici tra cui Carlo (Gussalli Beretta ndr.)".



Così inizia il racconto di Andrea Damante a Verissimo, dove per la prima volta commenta la nuova frequentazione della sua ex Giulia con l'amico Carlo: "Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. A me con le fidanzate dei miei amici porprio non mi sale. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima". confessa.



Sull'inizio della relazione il deejay dice: "Confido nella loro correttezza. A questo punto spero che sia un grande amore". I Damellis sono al capitolo finale? "Ho anch’io le mie responsabilità, ma a un certo punto la porta la devi chiudere".



Rivedi le frasi e i momenti più belli del racconto di Andrea Damante ospite a Verissimo.