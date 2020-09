Condividi

In una nuova intervista a Vanity Fair, Andrea Damante parla per la prima volta della fine della relazione con Giulia De Lellis. "Vengo da un periodo mentalmente abbastanza stressante anche perché con Giulia abbiamo deciso di prenderci del tempo e questo non mi fa stare benissimo", ha confessato il deejay ed ex tronista, 30 anni, che era tornato insieme a Giulia a inizio 2020 dopo due anni separati.



"Col passere del tempo in qualche modo passerà, senza che nessuno dei due faccia del male all’altro. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita", ha proseguito Andrea Damante, che ha calcato il red carpet del Festival di Venezia da solo, qualche sera dopo Giulia De Lellis.