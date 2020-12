Andrea Damante e Elisa Visari, fuga d'amore a Dubai

Fuga d'amore a Dubai per, che dopo aver raccontato ai dettagli della rottura consembra aver voltato pagina., si legge sulla maglietta indossata dal deejay in uno scatto sui social, mostrandosi poi in compagnia della modella diciannovenne a bordo di una jeep durante un'escursione nel deserto.Il 24 ottobreera stato ospite nel salotto di, dove aveva raccontato la fine della storia d'amore con Giulia De Lellis . "Quest'estate a Forte dei Marmi abbiamo preso una casa con gli amici e dopo quasi un mese lì, a fine luglio, Giulia mi ha proposto di prenderci una pausa", aveva esordito, spiegando la delusione per aver poi scoperto la frequentazione tra l'influencer e un suo amico,A distanza di qualche settimana, Andrea sembra aver radicalmente voltato pagina, lasciando da parte il passato e puntando dritto verso una, proprio come la jeep che lo accompagna nel deserto insieme a Elisa Visari.