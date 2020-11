Andrea Cerioli: "Quando è mancata mia mamma Luana"

Condividi

Ospite a Verissimo con la fidanzata Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli racconta il suo dolore più grande: la perdita dell'amata mamma Luana. "Ho scelto di fare il Grande Fratello solo perché mia mamma era sempre a casa malata, quindi le avrebbe fatto piacere vedermi. Quando poi mia mamma è mancata mi è crollato il mondo, la mamma è la mamma per tutti", confessa Andrea.



A mamma Luana Andrea ha dedicato anche una canzone, La ragazza nella foto: "Non sono un cantante, ma volevo fare qualcosa per lei. Arianna non me ne voglia, ma penso che non amerò più una persona nella mia vita come ho amato mia mamma, e penso che nessuno forse mi amerà mai come mi ha amato lei".