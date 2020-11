Andrea Cerioli e l'amore con Arianna

Condividi

Ci sono voluti tre troni di Uomini e donne per far incontrare Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dopo il debutto nel 2010, Andrea sale sul trono per la seconda volta in un momento drammatico della sua vita, quando muore la sua amata mamma Luana. Esce con tante ragazze, ma lascia il trono anticipatamente, con il cuore chiuso dal dolore.



Ci vogliono 4 anni per fargli tornare la voglia di mettersi in gioco e risedersi sul trono: questa volta tra le corteggiatrici c'è la genovese Arianna Cirrincione. "Quando ho conosciuto Arianna mi sono accorto subito che mi piaceva, era molto timida quindi in studio quasi non parlava, ma in esterna io e lei stavamo benissimo", ha confessato Andrea Cerioli ospite a Verissimo.



"Avevo paura che lei cambiasse dopo la scelta televisiva montandosi la testa, invece è rimasta proprio la stessa. Oggi non pensiamo al matrimonio, ma parliamo di figli". Guarda la storia del loro amore nel video sopra e la loro prima intervista dopo Uomini e donne nel video sotto.