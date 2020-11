OSPITI SABATO Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la forza dell’amore Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, per la prima volta ospiti a Verissimo sabato 14 novembre, racconteranno il loro grande amore, nato due anni fa a Uomini e Donne

Andrea Cerioli, 31 anni, e Arianna Cirrincione, 25, saranno ospiti per la prima volta sabato 14 novembre a Verissimo, e si racconteranno in esclusiva, ripercorrendo i momenti più emozionanti della loro storia d’amore. Andrea e Arianna sono entrati nel cuore del grande pubblico grazie al programma di Canale 5 Uomini e Donne, che, due anni fa, ha segnato l’inizio del loro amore.



Andrea Cerioli è originario di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna; si è diplomato come tecnico del turismo e ha iniziato a lavorare subito dopo come agente di commercio. Dopo la prematura scomparsa della madre Luana, nel 2014, Andrea si è legato ancora di più al padre Tullio e alla sorella Giada.

Nel 2014 Andrea Cerioli aveva partecipato per la prima volta come corteggiatore a Uomini e Donne, per poi entrare a far parte, nello stesso anno, della tredicesima edizione del Grande Fratello. Dopo la sua partecipazione al reality, Andrea era tornato a Uomini e Donne, questa volta nelle vesti di tronista, a partire da settembre del 2014. Alla fine di quell’edizione del programma, Andrea decise di non scegliere nessuna corteggiatrice e di abbandonare il dating show prima del tempo per partecipare a Temptation Island Vip come tentatore.

Nell’ottobre del 2018 era tornato per la seconda volta come tronista a Uomini e Donne, un’edizione che segna una svolta decisiva quando arriva come corteggiatrice Arianna Cirrincione. Ex modella originaria di Genova, Arianna si è fatta apprezzare subito dal pubblico per la sua spontaneità.



Tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è stato subito colpo di fulmine: a soli 3 mesi dall’inizio del programma Andrea sceglie di conoscere e frequentare Arianna lontano dalle telecamere. "Lei ha fatto la differenza. È inutile stare qui più del necessario; sono convinto da quando lei è scesa da quelle scale. I suoi occhi, il modo in cui parla, mi ha colpito più di tutte le altre; mi piace come mi fissa e come stiamo insieme, non vedo l’ora di uscire con lei", aveva detto Andrea lasciando il programma.

Iniziava così una storia d’amore intensa, fatta di passione e crisi passeggere. L’amore tra Andrea e Arianna oggi, dopo due anni, è sempre più intenso. La complicità nella coppia cresce giorno dopo giorno, e lo dimostra la recente scelta della convivenza, un coronamento importante del loro grande amore.



L'appuntamento con Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è per sabato 14 novembre su Canale 5 con Verissimo.

12 novembre 2020