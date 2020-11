Condividi

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono raccontati a Verissimo nella loro prima intervista dopo Uomini e donne, il programma tv che li ha fatti conoscere quasi due anni fa. "Quando ho conosciuto Arianna mi sono accorto subito che mi piaceva, era molto timida quindi in studio quasi non parlava, ma in esterna io e lei stavamo benissimo", ha confessato Andrea.



"Avevo paura che lei si montasse la testa dopo la scelta, invece è rimasta la stessa. Oggi non pensiamo al matrimonio, ma parliamo di figli". E sulla perdita dell'amata mamma Luana, avvenuta dopo essere uscito dal Grande Fratello e prima di sedersi sul trono per la prima volta, Andrea racconta: "Quando è mancata la mia vita è cambiata, la mamma è la mamma per tutti; credo non amerò nessuno come ho amato lei".



Guarda nel video sopra i momenti più belli del racconto di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ospiti a Verissimo.