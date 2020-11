Andrea Cerioli: "Arianna l'ho riconosciuta subito"

Condividi

Ospiti a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si raccontano in tv per la prima volta dopo Uomini e donne. "Siamo andati a vivere insieme, sta andando molto bene anche se la quarantena non è stata sempre facile!".



Andrea e Arianna si sono incontrati nel programma tv di Maria De Filippi Uomini e donne: "Per me questo mondo è nato per caso, quando ho accompagnato un amico al provino per il Grande Fratello, e ho scelto di farlo solo perché mia mamma era sempre a casa malata quindi le avrebbe fatto piacere vedermi. Quando poi mia mamma è mancata mi è crollato il mondo, la mamma è la mamma per tutti. Ringrazierò sempre Maria per avermi dato il primo trono, da lì sono iniziate a succedere tante cose, mi è cambiata completamente la vita, avevo bisogno di essere felice", racconta Andrea.