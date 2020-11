La cerimonia di premiazione si è aperta con la performance di, che hanno presentato il loro nuovo singolo Monster. Nel corso della serata si sono esibiti anche, eletta di recente I cona del 2020 ai People's Choice Awards,, con il sassofonista Kenny G,, ie molti altri.Artista dell’anno: Taylor SwiftMiglior artista maschile pop/rock: Justin BieberMiglior artista femminile pop/rock: Taylor SwiftMiglior artista di musica elettronica/dance: Lady GagaNuova artista dell’anno: Doja CatCollaborazione dell'anno: Dan + Shay con Justin Bieber - 10.000 HoursMiglior artista sociale: BTS, che hanno trionfato anche ai recenti MTV European Music Award Miglior video musicale: Taylor Swift - CardiganMiglior duo/gruppo pop/rock: BTSMiglior album: Harry Styles - Fine LineMiglior canzone pop/rock: Dua Lipa - Don't Start NowMiglior artista maschile country: Kane BrownMiglior artista femminile country: Maren MorrisMiglior duo/gruppo country: Dan + ShayMiglior album country: Blake Shelton, Fully Loaded: God's CountryMiglior canzone country: Dan + Shay con Justin Bieber -10.000 HoursMiglior artista maschile rap/hip hop: Juice WrldMiglior artista femminile rap/hip hop: Nicki MinajMiglior album rap/hip hop: Roddy Ricch - Please Excuse Me for Being AntisocialMiglior canzone rap/hip hop: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAPMiglior artista maschile soul/r&b: The WeekendMiglior artista femminile soul/r&b: Doja CatMiglior album soul/r&b: The Weeknd - After HoursMiglior canzone soul/r&b: The Weeknd - HeartlessMiglior artista maschile latino: Bad BunnyMiglior artista femminile latina: Becky GMiglior album latino: Bad Bunny - YHLQMDLGMiglior canzone latina: Karol G e Nicki Minaj - TusaMiglior artista alternative rock: Twenty One PilotsMiglior artisti contemporanei adulti: Jonas BrothersMiglior artista d’ispirazione contemporanea: Lauren DaigleMiglior colonna sonora: Birds of Prey: The Album