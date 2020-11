Ambra Angiolini: "L'attesa di Jolanda mi ha salvata dalla bulimia"

Condividi

Il lieto fine è arrivato con la nascita della sua prima figlia, Jolanda, che oggi ha 16 anni: "Quando perdi anche il motivo per il quale succede, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine. A un certo punto la mia ragazza magica ha arredato perfettamente la mia pancia, ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra finché non è uscito il mio miracolo più bello".



Anche l’ex marito Francesco Renga è stato fondamentale per il percorso di guarigione dell’attrice: "Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti, è stato come guardarsi in uno specchio, però era un uomo".