Alice Campello: le nuove foto post parto per i 2 anni dei gemelli

In dolce attesa del terzo figlio, Alice Campello festeggia i 2 anni dei suoi gemelli, Alessandro e Leonardo, condividendo nuove e dolcissime foto della nascita e dei loro primi giorni: "Tanti auguri ai miei pulcini, siete la mia vita", scrive l'influencer veneta, 25 anni.



Sposata dal 2016 con il calciatore dell' Atletico Madrid Alvaro Morata, 27, Alice Campello festeggia i suoi due figli da futura mamma tris: a breve è atteso l'arrivo di Edoardo, il nome che la coppia ha scelto per il terzo figlio.



"I bambini iniziano a capire che arriverà presto un fratellino, mi baciano la pancia e sono felici; speriamo lo saranno anche quando nascerà!", avevano raccontato in un videmessaggio (sotto) a Verissimo.