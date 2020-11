Condividi

Diventata mamma per la terza volta un mese fa, poco dopo essersi trasferita da Barcellona a Torino si è raccontata in una nuova intervista al magazine spagnolo Hola: "Il nostroè stato un po’ caotico con la gravidanza e la nascita del bimbo, ma stiamo sistemando tutto un po’ alla volta. Adesso. Non ci abbiamo messo molto", ha raccontato l'influencer, 25 anni.Sposata dal 2017 con il calicatore della Juventus, sul suo matrimonio dice: "Credo che la nostra relazione sia maturata molto.La complicità si è fortificata e abbiamo accumulato tante esperienze insieme".

Foto Instagram @alicecampello

Già genitori dei gemelli Alessandro e Leonardo, 2 anni, lo scorso 29 settembre è nato a Torino il loro terzo figlio, Edoardo: "Senza dubbi il parto è stato più tranquillo rispetto al primo. L’esperienza aiuta molto, è stato un momento davvero speciale. Pensavo sarebbe nato in Spagna… e invece ha fatto un cambio di nazionalità. La cosa più importante è che il bimbo sia sano e stia bene. Stavolta ho recuperato in fretta, sto abbastanza bene ma con tutti i bimbi non ho molto tempo che posso dedicare a me stessa. Ho la fortuna che il mio corpo recupera velocemente, non sto facendo grossi sacrifici”.



Nel video sotto, il messaggio che la coppia aveva mandato a Verissimo durante la dolce attesa.