Alice Campello ad Alvaro Morata: "Un marito e un papà da sogno"

lo scorso, 2 mesi. Parlando della, la modella ha raccontato al magazine: "È stato, che tutti abbiamo vissuto molto uniti. Ale e Leo sono ancora piccoli, e volevano sentirsi importanti anche con l’arrivo del fratello. Ora ne sono felicissimi. Ogni figlio è unico e il suo arrivo èe indimenticabili".Parlando dei suoie del ruolo dil’influencer, rientrata da qualche mese a Torino da Barcellona per il nuovo ingaggio del marito alla Juventus, ha raccontato: "Quando si tratta di educare i nostri figli e insegnare loro qualcosa, andiamo di squadra. Li sgridiamo quando lo riteniamo giusto, ma poi siamo molto affettuosi nel quotidiano. Con Alvaro parlano in spagnolo e con me in italiano., sorride sempre ed è molto vivace e dolce., più orgoglioso e con un carattere molto forte. Leo è più attivo, ama il calcio ed è molto sportivo. Ale è più attento ai giochi che fanno pensare e imparare".