A pochi giorni dalla ripartenza del Grande Fratello Vip, il prossimo lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini racconta a Verissimo le novità del cast: "Sono 20 concorrenti tutti dalle storie incredibili: è un cast esplosivo, da Apocalypse Now".



Novità rispetto agli altri anni: "Abbiamo più single rispetto all'anno scorso, Inoltere ci sono molte persone che hanno bisogno di disfarsi da ombre ingormbranti che troneggiano su di loro, come Elisabetta Gregoraci, il figlio di Alba Parietti e il fratello di Mario Balotelli, tutti dai caratteri fortissimi".



Nuova opinionista accanto a Pupo sarà Antonella Elia: "Mi piacerebbe che venisse fuori anche il suo lato più fragile e dolce. Antonella aveva reazioni così indisponenti ed esagerate da concorrente che ho voluto approfondire e ho capito che la sua corazza esasperata nasconde grande fragilità e grande tenerezza".