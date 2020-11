Alessia Marcuzzi, un compleanno sottosopra

L'11 novembree su Instagram la conduttrice romana condivide con i follower uno scatto in cui fa la verticale. Tantissimi i commenti di auguri, da Emma Marrone ad Ambra Angiolini, da Valentina Ferragni a Paola Turci, e anche di stupore, come quello della cantante Levante: "Ma in che senso 48? Ti stai sbagliando, sono 38, per forza".In trent'anni di carriera Alessia è diventata una delle conduttrice più amate e seguite della televisione italiana, lavorando a programmi di successo come Festivalbar, Mai Dire Gol, Le Iene, Temptation Island, L'Isola dei famosi. Mamma diInzaghi, 19 anni anni, eFacchinetti, 9 anni, dal 2014 è sposata con il produttore Paolo Calabresi Marconi di cui ha parlato a Verissimo anche nella sua ultima intervista a settembre. Qui sotto, rivediamo i 100 secondi del suo ultimo incontro con Silvia Toffanin.