Ospite a Verissimo, Alessia Marcuzzi per la prima volta parla del gossip che l'ha coinvolta quest'estate, lanciato da Dagospia: la presunta "relazione clandestina (scoperta da Belen)" con Stefano De Martino. "Mi stupisce che le persone credono di più a quello che non vedono che a quello che vedono", dice.



"La prova di questa relazione era il fiore viola che io ho postato per Nadia Toffa e che, siccome poi lo ha postato anche De Martino, è stato interpretato come un simbolo d'amore. Assurdo, non ho voluto replicare, ci siamo parlati noi tre ed eravamo tutti sereni ed esterrefatti di tutto questo".



Sul rapporto con il marito, Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi confessa: "Durante il lockdown c'è stato un momento di crisi tra me e Paolo, devo essere sincera, la quotidianità forzata mi ha fatto cedere un po', sarà che sono una donna molto indipendente e sono abituata a stare nelle sabbie mobili. Dopo una litigata lui è andato per una sera a dormire da sua nonna. Cose che capitano, ma poi l'abbiamo superata".