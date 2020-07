Alessia Marcuzzi: "Ho le gambe storte, ma le scopro e cammino fiera"

Condividi

"Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite...avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo".



Questo il messaggio body positive che Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i follower su Instagram, pubblicando una foto della sua silhouette. Impegnata in uno shooting sul lago di Albano per la sua linea di borse, la conduttrice, 47 anni, ha voluto sottolineare il suo "difetto" fisico, che come ha detto è anche la sua "particolarità".



Prima di tornare al lavoro, Alessia Marcuzzi ha trascorso le vacanze in Costiera Amalfitana, prima con le amiche, poi raggiunta dal marito, il produttore Paolo Calabresi Marconi, e dai figli: Tommaso Inzaghi, 19 anni, e Mia Facchinetti, 8. Affezionata ospite di Verissimo, guarda nel video sotto i momenti più belli di Alessia Marcuzzi ospite di Silvia Toffanin.