Alessia Marcuzzi: "Ecco perché posterò i miei figli di meno"

Ospite a Verissimo, Alessia Marcuzzi parla del suo rapporto con Instagram, ma soprattutto con gli hater: "Mi sono ripromessa di iniziare a postare di meno le foto dei miei figli: io lo faccio ingenuamente, perché sono orgogliosa, ma i commenti cattivi possono essere molto pericolosi quando detti a persone fragili o molto giovani", ha raccontato la conduttrice, mamma di Tommaso Inzaghi, 19 anni, e Mia Facchinetti, 9.



"Credo che queste piattaforme debbano fare di più per autenticare le persone, credo che debbano fare tutti profili autorizzati in cui la gente ci mette la faccia. Combatto tanto contro il body shaming, perché quando ero piccola sono stata tanto presa in giro per le mia gambe storte, per la mia magrezza, mi hanno dato dell’anoressica tante volte. Quindi noi per prime dobbiamo mostrare di più i nostri difetti, che non sono altro che la nostre unicità".