Alessia Marcuzzi: "Di un uomo direbbero 'fa figli con tutti'?"

In una nuova intervista al settimanale Grazia Alessia Marcuzzi si racconta come madre e come donna che si avvicina ai 50 (ne ha 48): "Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un'età complicata avvicinarsi ai cinquant'anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile", confessa spiegando anche di andare da uno psicoterapeuta da circa un anno, "per sapere cose di me stessa".



E a proposito del suo doppio lavoro da conduttrice televisiva e imprenditrice di borse e creme Alessia ammette: "Sono fiera di riuscire a dare lavoro a tante persone. Sai, a volte mi hanno criticata, mi dicono: ‘Ma tu che fai la televisione, perché fai pure altro?'. Perché mi sento in colpa nell'essere fortunata. Devo lavorarci su questo aspetto".



Mamma di Tommaso Inzaghi, 19 anni, e Mia Facchinetti, 9, ai suoi figli per prima cosa ci tiene a insegnare la parità dei sessi e la solidarietà femminile: "Ti dico una cosa per farti capire. Sai cosa dicono di me? 'Quella fa figli con tutti'. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa".



Già ospite a Verissimo Alessia Marcuzzi su solidarietà tra donne e body shaming aveva detto: "Combatto tanto contro il body shaming, perché quando ero piccola sono stata tanto presa in giro per le mia gambe storte, per la mia magrezza, mi hanno dato dell’anoressica tante volte. Quindi noi per prime dobbiamo mostrare di più i nostri difetti, che non sono altro che la nostre unicità".