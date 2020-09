Condividi

Alessia Marcuzzi si collega a Verissimo dalla Sardegna, dal villaggio delle fidanzate, per raccontare le ultime novità di Temptation Island, in onda da mercoledì 16 settembre: "Molte sono le coppie che stanno insieme da dieci anni e sono diciamo al 'giro di boa', indecisi se fare un passo avanti o no".



"Io in qualche modo sono la loro psicoterpaeuta, nella mia vita sono sempre stata un po' un disastro ma a dare consigli, come capita spesso, sono molto più brava", confessa Alessia Marcuzzi. Spostandosi poi al Pinnettu rivela: "Questo è uno dei luoghi più importanti, dove si fanno vedere i video quando ci sono delle urgenze".



Sulle indiscrezioni di una coppia già scoppiata dice: "Tutto vero, una coppia è già scoppiata: una fidanzata ha visto un video con un tradimento esplicito, è stato spiazzante per tutti". Come vive il suo ruolo nel programma? "Per me è stato terapeutico, ma credo lo sia per tutti: nelle storie di queste coppie è facile vedere delle sfumature della propria relazione".



Come va la sua di coppia? "Tutto bene, tutto a gonfie vele!".