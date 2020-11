Alena Seredova: "Positiva e sintomatica"

Condividi

Alena Seredova ha annunciato su Instagram di essere positiva al Covid: "Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto... Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro !", ha scritto la modella.



Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta durante la pandemia, lo scorso 19 maggio, appena finito il primo lockdown, e aveva raccontato a Verissimo le difficoltà di una gravidanza e di un parto in era Covid: "Ho cambiato ospedale all'ultimo perchénel frattempo era diventato ospedale Covid. Mi è dispiaciuto molto per i miei genitori, che hanno visto Vivienne Charlotte quando aveva 3 mes", aveva raccontato a Verissimo.