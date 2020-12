Alena Seredova: "Il Natale senza i miei"

“Per la prima volta in ben 42 anni non farò il Natale con i miei genitori”. Alena Seredova racconta a Chi come passerà le feste. E spiega le rinunce che, come tutti, dovrà affrontare a causa delle restrizioni date dalla pandemia.Una su tutte: gli ultimi giorni dell’anno con i genitori a Praga. “Avrei voluto andarci, per di più io sono immune, ma in ogni caso c'è la quarantena, dunque non si può”, spiega la modella, che ha contratto il virus e ormai superato la malattia “Trascorrerò il Natale con i miei figli: Louis e David e la piccola Vivienne Charlotte. I ragazzi di solito passano la vigilia con me e il 25 con Gigi, vedremo come fare, mentre ogni anno ci scambiamo il 31, un anno a testa. Quello a me interessa poco, ma quest'anno potrebbe essere un Capodanno che non vedo l'ora che finisca”, dice pensando ai suoi genitori lontani.