Alena Seredova: "Il mio parto difficile"

Condividi

Alena Seredova , diventata mamma per la terza lo scorso 19 maggio, racconta a Verissimo i primi mesi con la sua Vivienne Charlotte. "Temevo che i lsuo arrivo rompesse un po' un equilibrio creato con fatica nella nostra famiglia composta, invece i miei figli sono innamorati di Vienne e lei di loro, non mi aspettavo proprio reagissero così"", confessa,

Il parto però non è stato facile: "Ho dovuto fare un parto cesareo perché lei era in una posizione strana, lo chiamano parto podalico trasverso. Provando a spostarla la sua spalla si è lussata quindi ero già preoccupata ed è stato lungo e faticoso, Non l'ho potuta prendere in braccio per circa 45 minuti, quindi mi ero spaventata".