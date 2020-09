Alena Seredova: "Ho tutto quello che ho sempre desiderato"

Condividi

Alena Seredova, diventata mamma per la terza lo scorso 19 maggio, racconta a Verissimo i primi mesi con la sua Vivienne Charlotte, prima figlia nata dall'amore con Alessandro Nasi. "Papà l'abbiamo perso, era già stupendo durante la gravidanza e da quando è nata la bimba non c'è momento in cui non mi coccola".



Il matrimonio? "Non è in programma, non sento la necessittà, ma credo che nel futuro arriverà, ma questo momento storico non invoglia a farlo", confessa. Oggi è una donna soddisfatta: "Ho tutto, forse le mie sofferenze sono servite ad arrivare a un livello di felicità ancora più alto, l'unica cosa che mi mancano sono i miei genitori, che sono a Praga, per il resto ho tutto quello che ho desiderato".