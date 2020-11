Alena Seredova e il Covid: "Non abbraccio mia figlia da 15 giorni"

Foto Instagram @alenaseredova

Dopo aver annunciato di essere "positiva e sintomatica" al, Alena Seredova torna su Instagram per raccontare il decorso della malattia rispondendo ad aclune domande dei follower: "Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia, purtroppo però, il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo, perciò sono ancora chiusa", ha spiegato la showgirl, diventatavolta durante la pandemia, lo scorso 19 maggio.E la cosa che le pesa di più è proprio la: i due ragazzi avuti dall'ex marito Gigi Buffon,, e la neonata. "Sono fortunata, perchéE di Vivienne ha detto: "Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma", ha detto Alena Seredova speigando che aveva già smesso di allattarla prima del Covid "perché non avevo abbastanza latte, la piccolina è stata anche già svezzata, quindi alla fine è andata liscia".Solo due mesi fa"Ho cambiato ospedale all'ultimo perché nel frattempo era diventato ospedale Covid. Mi è dispiaciuto molto per i miei genitori, che hanno visto Vivienne Charlottequando aveva 3 mes".